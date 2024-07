Calciomercato Juve, Soulè vuole la Roma: pronta una nuova offerta

Soulè ha deciso di lasciare la Juve e di trasferirsi alla Roma: i giallorossi preparano una nuova offerta per il talento argentino

Soulè si prepara a dire addio ai tifosi della Juve. Il talento argentino, infatti, è tra i giocatori che potrebbero essere ceduti dal club bianconero. Sulle sue tracce ci sono Roma e Leicester.

Calciomercato Juve, la Roma prepara una nuova offerta per Soulè

Il classe 2003 vorrebbe restare in Italia e per questo ha dato la sua preferenza alla Roma. I giallorossi sono quindi i favoriti ma dovranno convincere la Juve. Per questo la squadra di De Rossi ha pronta una nuova offerta da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, che sarebbe quindi di un milione superiore all’offerta del Leicester. Le richieste bianconere sono di 35/40 milioni di euro ma la volontà del giocatore potrebbe essere determinante.