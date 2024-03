Calciomercato, asse Juventus-Bologna: Barbieri piace ai felsinei

Nel prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe bussare in più di un occasione alla porta del Bologna. Infatti, nella lista dei desideri del club bianconero per potenziare la squadra ci sarebbero più di un giocatore. Da Riccardo Calafiori, a Lewis Ferguson, sino a Joshua Zirkzee: la Juve potrebbe intavolare una trattativa per ogni reparto. Inoltre, per facilitare le operazioni, ci si aspetta l'inserimento di almeno una contropartita tecnica per abbassare le pretese della società felsinea. Secondo Tmw, uno di questi potrebbe essere Tommaso Barbieri, terzino attualmente in forza al Pisa. Il giocatore sarebbe gradito al Bologna, ma ci sarebbe un intralcio non da poco. Il Pisa potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a due milioni di euro e al momento sarebbe intenzionato a esercitare tale opzione.