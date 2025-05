Mercato, Conceicao può restare: il piano della Juve tra costo e Mondiale per Club

Conceicao resta o va via? Il piano della Juve per il futuro dell'esterno offensivo portoghese: tutte le novità

Resta o non resta, questo è il dilemma. Francisco Conceicao in stagione ha collezionato 5 gol e 5 assist, dimostrandosi (soprattutto sotto la gestione Thiago Motta) uno dei giocatori più pericolosi della Juve. Rapidità, dribbling nello stretto e tante soluzione offensive: il portoghese aveva convinto a pieno e sembrava destinato a restare. Poi il cambio in panchina, l’arrivo di Tudor e il pochissimo spazio. Nel 3-4-2-1 del tecnico croato Conceicao non ha un ruolo tutto suo ma nelle ultime uscite è tornato a trovare un po’ di spazio. Quale sarà quindi il suo futuro?

Mercato Juve, Conceicao resta o va via? Le ultime novità

Secondo Tuttosport molto dipenderà dal futuro di Tudor ma c'è l'impressione che la Juve voglia provare a farlo rimanere così da poterlo portare anche in America per il Mondiale per Club. Il problema sta però nel costo: la clausola rescissoria del Porto da 30 milioni di euro è decisamente troppo alta. La Juve farà quindi scadere il prestito e poi si rimetterà a trattare con la squadra portoghese nella speranza di ricevere un grosso sconto. Se così fosse Conceicao potrà restare, altrimenti sarà addio.