Calciomercato / De Bruyne alla Juve: aggiornamento ESCLUSIVO!

La Juventus starebbe sondando il profilo di Kevin De Bruyne. Qual è il reale stato delle cose? Facciamo il punto su tutto

Juventus, il calciomercatò può regalare delle follie

La Juventus ha sondago De Bruyne. Eccola, la notizia riportata nel pomeriggio da Moretto, giornalista di Relevo. In queste ore la notizia sta impazzando a più non posso. E parla molto schiettamente di come Giuntoli starebbe provando a mettere i bastoni in mezzo alle ruote del Napoli che secondo tutte le indiscrezioni di questi giorni, sarebbe avanti rispetto a qualsiasi genere di concorrenza. ADL, infatti, avrebbe mosso le sue pedine da tempo e ora, sul più bello, potrebbe arrivare la Juventus a rovinargli la festa. Ma cosa c’è di vero?

De Bruyne alla Juventus: come stanno le cose (ESCLUSIVO)

Come Juvenews.eu può svelarvi in esclusiva, questa possibilità sussiste. Nel senso che è vero che il Napoli è avanti rispetto a chiunque altro ma è anche vero che fino ad ora la concorrenza era stata poca. Se De Bruyne dovesse scegliere, forse, sceglierebbe la Juventus. Per mille motivi che non dobbiamo stare qui a spiegarvi. Nelle prossime ore sono attese delle novità interessanti. Nel frattempo, però, possiamo assicurarvi che la Juventus sta provando a muovere le sue di pedine. E questo, ovviamente, potrebbe fare la differenza nella scelta del ragazzo che dovesse arrivare in Italia troverebbe nella Juventus il club più prestigioso in assoluto. E non è finita qui. In queste ore sta circolando un’altra notizia da urlo. Vi lasciamo il link qui sotto.

