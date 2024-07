Marchetti: “Juve, a centrocampo il nome è sempre Koopmeiners”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Koopmeiners.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “A centrocampo il nome è uno ed è quello che è stato sempre fatto finora: Koopmeiners. Ma attenzione perché la strada è tutt’altro che in discesa. Le parole di Percassi della scorsa settimana non possono essere sottovalutate: ‘Koopmeiners non è sul mercato’. Non è solo un tentativo di tenere alto il prezzo, è la reale intenzione della società, di comune accordo con Gasperini. Come andrà a finire non possiamo saperlo, di sicuro non sarà una passeggiata. Anzi c’è il rischio che questa situazione porti a una tensione molto alta, sicuramente fra i club, soprattutto se il giocatore dovesse spingere: ecco perché non possiamo escludere anche qui che ci possano essere altri nomi nella testa di Giuntoli”.