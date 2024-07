Marchetti: “La Juve che vende significa Juve che compra”

Luca Marchetti ha fatto il punto sulla campagna rafforzamento della Juve: i bianconeri starebbero trovando nuova liquidirà per altri colpi

Sulle pagine di Tmw, Luca Marchetti ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve vende e si prepara per l’ultima fase del mercato, ma se la Juve vende significa che la Roma compra: Soulé. Insomma il mercato inizia con i suoi incastri. La cessione dell’argentino, cresciuto nella Juventus ed esploso lo scorso anno a Frosinone, fa storcere la bocca a molti (così come quella di Hujsen, altro talento venuto fuori dagli investimenti fatti nel settore giovanile e Under23) perché si poteva immaginare che questi giocatori potessero avere un futuro in bianconero. Ma in qualche modo contribuiranno a costruire il futuro della Juventus“.

Nuovi rinforzi in difesa e centrocampo

Marchetti ha proseguito: “Grazie a questi 50 milioni (30 per Soulé, 20 per Hujsen, per cui c’è un testa a testa fra Stoccarda e Bornemouth) potrà ripartire il mercato della Juventus. I famosi tre colpi, uno per reparto, della conferenza stampa di presentazione di Tiago Motta. Prima naturalmente il difensore: Todibo è il nome su cui Giuntoli sta lavorando da tempo. La formula però non può essere quella della cessione o dell’obbligo di riscatto certo. Prestito con diritto, magari che può diventare obbligo a determinate condizioni, ma non un acquisto differito, insomma. Poi servirà un attaccante esterno. E qui i nomi sono diversi e la Juve ancora non ha affondato. Sancho, Pepé, Galeno, lo stesso Gudmunsson. Finora sono questi ma non si escludono novità. Anche perché la Juventus ha dimostrato di avere sempre molte piste aperte. A centrocampo il nome è uno ed è quello che è stato sempre fatto finora: Koopmeiners. Ma attenzione perché la strada è tutt’altro che in discesa. Le parole di Percassi della scorsa settimana non possono essere sottovalutate: “Koopmeiners non è sul mercato”. Non è solo un tentativo di tenere alto il prezzo, è la reale intenzione della società, di comune accordo con Gasperini. Come andrà a finire non possiamo saperlo, di sicuro non sarà una passeggiata. Anzi c’è il rischio che questa situazione porti a una tensione molto alta (sicuramente fra i club, soprattutto se il giocatore dovesse spingere): ecco perché non possiamo escludere anche qui che ci possano essere altri nomi nella testa di Giuntoli“.