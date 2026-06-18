L'addio di Filip Kostic al mondo bianconero sembra essere solo questione di tempo. Il suo contratto va in scadenza nel corso dei prossimi giorni e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa arrivare ad una risoluzione definitiva e l'inizio di una nuova avventura. Un calciatore che di stagione in stagione ha sempre dato qualcosa alla squadra gestita da Exor, ma adesso c'è da capire quella che potrebbe essere la sua nuova avventura. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli sul prossimo passaggio di mercato. Due club sull'esterno serbo dei bianconeri di Torino.

Il futuro di Filip Kostic è tutto da scrivere

Filip Kostic in azione

Il talento serbo ancora nel giro della Nazionale sembrerebbe pronto per iniziare un nuovo percorso lavorativo ed infatti è attivo e ampio l'interesse da ben due team che arrivano dall'Arabia Saudita. Non sarà semplice per la squadra mettere a referto un lavoro di questo tipo e di conseguenza si sta cercando di anticipare per provare a convincere Kostic ed averlo a disposizione sin dai primissimi giorni del ritiro e dall'inizio della preparazione per la stagione che verrà. Passiamo ai nomi delle due società che sono pronte per provare ad arrivare alle prestazioni dell'esterno.

Le prestazioni dell'esterno sotto la lente d'ingrandimento

L'Al Qadsiah di Mateo Retegui è il primo team che lo ha messo sotto osservazione, ma nel corso delle ultime ore non arrivano interessamenti solo dall'Arabia ma anche dal nostro campionato. Una squadrasembra essere pronta per arrivare alla conclusione dell'obiettivo. Il team è la Fiorentina che è fortemente interessata alle giocate di un esterno di questo livello soprattutto se dovesse salutare il brasiliano Dodo (che è stato messo sotto osservazione da diversi club). Una cosa è certa,non resta che cercare di capire quella che sarà la sua nuova avventura.