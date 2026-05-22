Filip Kostic si prepara a salutare la Juventus a parametro zero. Su di lui si registra l’interesse del Venezia neopromossa in Serie A.
La gara di domenica sera contro il Torino, sarà molto probabilmente l’ultima in maglia bianconera di Filip Kostic, che si appresta a vivere le sue ultime settimane alla Juventus.
L’esterno serbo lascerà la Vecchia Signora al termine della stagione, chiudendo un ciclo durato diverse stagioni. Il calciatore si libererà a parametro zero, e su di lui si sarebbero già mossi diversi club europei e non solo.
Nonostante le indubbie qualità tecniche, l’esterno non è mai entrato pienamente nei meccanismi di Luciano Spalletti e ciò lo si può riscontrare anche nello scarso minutaggio che ha ricevuto nel corso del campionato.
L’interesse del Venezia
Il giocatore, però, potrebbe essere ancora protagonista nel nostro campionato. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, Kostic sarebbe finito nel mirino del Venezia neopromosso in Serie A.
Il club veneto, è alla ricerca di calciatori esperti in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa e proprio per questo avrebbero individuato nel serbo il rinforzo ideale. La palla ora passerà a Kostic, che dovrà decidere se iniziare una nuova avventura in Italia oppure continuare la sua carriera all’estero.
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