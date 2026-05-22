La gara di domenica sera contro il Torino, sarà molto probabilmente l’ultima in maglia bianconera di Filip Kostic, che si appresta a vivere le sue ultime settimane alla Juventus.

L’esterno serbo lascerà la Vecchia Signora al termine della stagione, chiudendo un ciclo durato diverse stagioni. Il calciatore si libererà a parametro zero, e su di lui si sarebbero già mossi diversi club europei e non solo.

Nonostante le indubbie qualità tecniche, l’esterno non è mai entrato pienamente nei meccanismi di Luciano Spalletti e ciò lo si può riscontrare anche nello scarso minutaggio che ha ricevuto nel corso del campionato.

L’interesse del Venezia

Il giocatore, però, potrebbe essere ancora protagonista nel nostro campionato. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, Kostic sarebbe finito nel mirino del Venezia neopromosso in Serie A.

Il club veneto, è alla ricerca di calciatori esperti in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa e proprio per questo avrebbero individuato nel serbo il rinforzo ideale. La palla ora passerà a Kostic, che dovrà decidere se iniziare una nuova avventura in Italia oppure continuare la sua carriera all’estero.