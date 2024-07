Juventus-Koopmeiners: l’Atalanta ha deciso / Calciomercato

Rispetto alla questione Koopmeiners l'Atalanta avrebbe preso la sua decisione definitiva: ecco le ultime di calciomercato

Che la Juventus stia operando alla grande in sede di calciomercato non lo diciamo solo noi, che tifiamo per la Juve, ma anche gran parte degli addetti ai lavori. Almeno, quelli oggettivi. In questo senso possiamo serenamente dire che le ultime indiscreziono che arrivano raccontano qualcosa di piuttosto grosso rispetto alla questione legata a Koopmeiners.

Alla fine, il matrimonio, si farà. Almeno questo è quello che risulta a noi. Ma c’è di più. Secondo alcune importanti indiscrezioni, alla fine l’Atalanta si sarebbe decisa a cedere il giocatore che pure sta spingendo al massimo per il trasferimento alla Juventus. I bianconeri hanno alzato la loro offerta passando da 45 milioni di euro a 50. Una somma importante, che però ancora non raggiunge i 60 chiesti dalla Dea. E non la raggiungerà mai. Giuntoli non metterà mai 60 milioni sul tavolo ma 50 dovrebbero bastare per far contente tutte le parti in causa. Come abbiamo detto, alla fine l’Atalanta si sarebbe convinta. Anche in virtù di una promessa del 2021 che la Dea avrebbe fatto al calciatore: ossia quella di agevolarne la partenza in caso di offerte da un top club. Offerta che è arrivata. Ma in casa Juve c’è di più di cui parlare. In queste ore sta circolando una voce clamorosa su Vlahovic <<<