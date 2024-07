Juventus, dopo Chiesa… paura Vlahovic / Voce clamorosa | Mercato

La Juventus deve stare molto attenta alla questione legata al calciomercato di Dusan Vlahovic che dal prossimo anno potrebbe essere un problema

La Juventus sta combattendo da giorni per capire non solo chi andare a comprare, ma anche come vendere. La questione legata a Chiesa, ad esempio, fa pensare. Non solo perché un suo mancato addio metterebbe i bianconeri nella condizione potenziale di perderlo a zero il prossimo anno, ma anche perché questa situazione potrebbe riproporsi il prossimo anno. Ed è qui, che inizierebbero dei problemi a dir poco clamorosi.

Calciomercato Juve: come finirà la questione Vlahovic?

Dusan Vlahovic ha il contratto in scadenza nel 2026, è tra i giocatori più pagati della Serie A e anche per questo recentemente si è parlato della possibilità di rinegoziare e prolungare l’accordo. Una soluzione, questa, che pare complicata da realizzare. E vi spieghiamo perché. Qual è il motivo che dovrebbe spingere Vlahovic a rinegoziare (al ribasso) la sua situazione economica a condizioni peggiori, quando ha ancora 2 anni di contratto a queste cifre? Ecco il motivo per cui in casa Juventus si inizia a parlare di quello che potrebbe avvenire da qui ai prossimi mesi. Il valore di Dusan è oltre gli 80 milioni di euro. Giuntoli dovrà correre ai ripari. O rinnovando il contratto (ma non sappiamo con quali modalità, visti i costi altissimi) o prendendo in esame la possibilità di cedere Dusan prima della scadenza del suo contratto. Un caso Chiesa-bis, sarebbe francamente inaccettabile. E sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe messo nel mirino due nomi in particolare <<<