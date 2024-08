Koopmeiners-Juve, salta tutto? Ecco la voce che sta circolando | Mercato

La Juventus non scherza e in tema di calciomercato sembra avere le idee piuttosto chiare su pochi argomenti ben definiti. L’idea del club bianconero è sempre quella di migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Ma – in tal senso – le opzioni sono ovviamente ristrette a dei calciatori che possano seriamente far fare quel salto di qualità che serve. Non a chiacchiere. Insomma, Giuntoli non vuole comprare tanto per farlo. Servono operazioni sostenibili, utili, giuste. Da qui, nasce l’idea legata a Koopmeiners.

Koopmeiners-Juventus: ci sono novità

Un tuttocampista che sarebbe capace di dare quel che occorre ad un centrocampo che ha perso sostanza con l’addio di Rabiot ma che – con Douglas Luiz e Thuram – la sta pian piano ritrovando. Ed è proprio a questo proposito che le novità non sembrano mancare. E da qualche ora sta circolando una voce piuttosto calda rispetto a quello che sarebbe il piano della Juventus su Koop: ecco di cosa stiamo parlando <<<