Koopmeiners alla Juve? Percassi: “L’obiettivo era tenere tutti…”

Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta Percassi su Koopmeiners: l'olandese diventerà un giocatore della Juve?

La Juve negli ultimi giorni ha chiuso gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao ma il mercato in entrata dei bianconeri non sembra essere ancora finito. La Vecchia Signora vuole infatti regalare a Thiago Motta anche Teun Koopmeiners, che da tempo ha aperto al trasferimento. Non resta che convincere l’Atalanta.

Juve, le parole di Percassi su Koopmeiners

Intervistato da Dazn prima del match contro il Torino l’ad nerazzurro Percassi ha detto: “L’obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni, qualunque decisione verrà presa per il bene della società. Mercato in entrata? Se ci saranno delle opportunità per rinforzarci le coglieremo sicuramente. Siamo vigili”.