Calciomercato Juventus – Voce folle su Federico Chiesa

Federico Chiesa, quale futuro per il giocatore della Juventus? Proviamo a fare ordine sulle ultime di calciomercato

Il calciomercato in casa Juventus non si ferma mai. Sono ore bollenti per quel che riguarda Koopmeiners e lo stesso possiamo dire per quel che concerne Nico Gonzalez. Per entrambi, circolano voci rispetto alla possibilità che possano esserci degli intoppi. Voci che però, noi di Juvenews.eu non ci sentiamo di confermare in nessun modo. Anzi, a dire la verità abbiamo da darvi notizie assolutamente contrarie. Tanto per iniziare, Koopmeiners è il giocatore forse più vicino in assoluto a vestire la maglia della Juventus tra i big messi nel mirino. Subito dopo, nonostante Commisso, c’è Nico Gonzalez che pure scalpita: vuole il trasferimento a Torino. Ma le ultimissime novità che abbiamo raccolto e che vogliamo riportarvi riguardano invece Federico Chiesa.

Juve, ecco la verità su Chiesa | Mercato

Da qualche ora si sta facendo largo l’ipotesi per cui i bianconeri potrebbero prendere in esame la possibilità di un re-integro del calciatore in rosa. A disposizione di Thiago Motta. Ebbene, anche su questo ci siamo mossi per capire il reale stato delle cose.

Il giocatore non tornerà a giocare titolare in bianconero. Nel senso: è fuori dal progetto e basta. Per questo motivo Giuntoli sta cercando in ogni modo di piazzarlo. Alla Roma se parte Dybala, al Chelsea se si trova un accordo. Ma dire che potrebbe essere re-integrato è a nostro modo di vedere una totale follia estiva. Dettata – forse – dal troppo caldo.