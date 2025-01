Juventus, scambio da urlo? Vlahovic in cambio di... / Calciomercato

Nuovi aggiornamenti rispetto a ciò che potrebbe succedere in casa Juventus in tema di calciomercato. Occhio a Vlahovic

Calciomercato, la Juventus e quell’intreccio con Zirkzee

Sarà difficile capire quello che potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi in sede di calciomercato. Per la Juventus, tutte le strade portano a qualche colpo sicuro in entrata. Che sia in difesa, che sia in attacco. Giuntoli ha acceso i motori da un pezzo ed è per questo motivo che le prossime mosse del club bianconero sembrano essere già “incanalate” sull’agenda del dirigente Juventino. Bisognerà capire da dove iniziare e con quali tempi. Ma qualcosa di grosso accadrà. Tanto che da qualche ora stanno circolando delle voci molto nette rispetto ad una possibile trattativa che anche a noi, pare abbastanza clamorosa.

Dovesse trovare conferme l’ultima voce che sta circolando rispetto a Dusan Vlahovic, sicuramente se ne parlerà a lungo. A quanto pare il Manchester United sarebbe pronto a chiedere alla Juve uno scambio. Il cartellino di Dusan, in cambio di quello di Zirkzee. Una voce incredibile per certi versi, che secondo qualcuno, però, potrebbe trovare riscontro da qui a qualche giorno. Noi abbiamo indagato e questo è quello che abbiamo scoperto: la Juventus vuole Zirkzee. Questo è assolutamente vero. Ma non sembra disposta a scambiarlo oggi con Vlahovic. Che pure – secondo noi – è destinato all’addio. Non c’è accordo sul rinnovo e questo (per non perderlo poi a zero) significa una cosa sola: cessione. L’idea di Giuntoli, quindi, potrebbe essere la seguente:

Provare a prendere a gennaio Zirkzee in prestito con diritto di riscatto a Giugno. Con la promessa di inserire – in estate – Dusan nella trattativa. Questo sì, che potrebbe essere fattibile. Dunque, staremo a vedere. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: alla Juventus non piace solo Zirkzee. Nel mirino c’è pure un altro nome <<<