Dopo Juventus-Lazio, bomba di calciomercato su Vlahovic!

Pesanti indiscrezioni riguardanti il calciomercato della Juventus raccontano cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro

Oltre a Juve-Lazio, c’è pure il calciomercato! Le ultime novità

La Juventus batte la Lazio e continua una striscia di risultati che piace e che convince. Certo, manca ancora qualcosa per quanto riguarda il gioco. Su questo non ci piove. La difesa c’è, l’attacco meno. Ma per costruire qualcosa che possa essere solido nel tempo, occorre pazienza. Thiago Motta lo sa bene e la squadra pure. In questo senso possiamo sicuramente dire che se nel frattempo si portano a casa i 3 punti, le buone notizie sono due. La prima è la classifica, la seconda è il gruppo. Ecco la ragione per cui fa ancora più rumore la notizia legata al calciomercato che in queste ore sta facendo parlare in maniera pesantissima, rispetto alla Juventus e rispetto a Dusan Vlahovic.

Secondo le ultime voci che abbiamo raccolto, infatti, la Juventus potrebbe ricevere nei prossimi mesi un’offerta clamorosa per Dusan. L’Arsenal, sarebbe in pole per provare a strapparlo ai bianconeri. E ve lo diciamo: sul rinnovo di contratto non si registrano novità. Dusan non sembra disposto a scendere sotto i 10 milioni di euro l’anno e questo ovviamente non fa altro che allontanare le parti. La notizia del giorno è questa: i Gunners sembrano decisi a portare Vlahovic in Premier League. E se è la somma a fare il totale, grande attenzione andrà fatta anche per quel che concerne il possibile sostituto. Che la Juventus, avrebbe già individuato.

Stiamo parlando di Zirkzee. Che potrebbe arrivare a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. E’ una voce questa, che raccogliamo con – sempre – maggiore insistenza. Ma non solo. La Juventus sarebbe avanti rispetto a qualsiasi genere di concorrenza anche per quel che riguarda Jonathan David. Il fenomeno del Lille che andrà a zero a giugno. Insomma: se l’Arsenal punta Vlahovic, comunque, la Juventus non si farà trovare impreparata. Dunque, occhi bene aperti. E in tal senso, attenzione: sta circolando un’altra voce pazzesca rispetto alle possibili mosse di Giuntoli <<<