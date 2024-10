Calciomercato, la Juventus del 2025 sarà da urlo: guardate che formazione!

Col calciomercato la Juventus può diventare fortissima!

La Juventus del prossimo anno sarà forte, fortissima. In queste ore stanno circolando diverse indiscrezioni rispetto al calciomercato e a quelle che potrebbero essere le mosse di Giuntoli e tra queste ci sono delle indiscrezioni che fanno davvero sognare il popolo bianconero. Le novità ci saranno praticamente in ogni zona del campo. Basti pensare che dalla difesa all’attacco, i nomi che la Juventus andrà a prendere per rinforzare la rosa non risparmieranno nessun settore del rettangolo di gioco. Il punto è: quali sono gli obiettivi della dirigenza Juventina? Per fare il punto della situazione noi abbiamo realizzato delle infografiche utili a farvi comprendere come potrebbe essere la formazione della Juventus nei sogni di Giuntoli e di Thiago Motta. Senza perdere tempo, iniziamo subito dal primo nome – dalla porta – per poi scorrere tutte le grafiche fino ai botti in attacco: partiamo! <<<