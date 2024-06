Calciomercato Juve / Ufficiale: poco fa l’annuncio su Rabiot

Su Rabiot è arrivato un annuncio molto chiaro rispetto al futuro. Di sicuro, per la Juventus, c'è la fine del contratto

Il rapporto tra Rabiot e la Juventus finirà ufficialmente oggi a mezzanotte. E questo, è oramai ufficiale. Un qualcosa che metterà i bianconeri in una posizione molto complessa da gestire ma su cui Giuntoli sembra avere le idee chiarissime. Nello specifico, si pensa già a quello che potrebbe succedere se il calciatore non dovesse aprire al rinnovo e anche su questo argomento, che poi è il centro della discussione, sono arrivati importanti aggiornamenti da parte di Sky Sport.

Rabiot ha deciso: la Juventus che fa? | Mercato News

Secondo quanto viene riportato dalla nota emittente satellitare, infatti, Rabiot avrebbe deciso di far sapere la sua decisione cierca il rinnovo di contratto, solo dopo la fine dell’Europeo. Una mossa molto chiara e molto netta da parte di Adrien che metterà la Juve in una posizione – come detto – scomoda. Rabiot potrà decidere di rinnovare il suo contratto con la Juventus ma secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu al momento le possibilità sono molto basse. Su di lui ci sono gli occhi di Milan e Inter. Giuntoli dovrà decidere come agire. Da quanto ci risulta, nel mirino, ci sarebbero diversi calciatori. E stando sempre a quel che ci risulta, nella testa della dirigenza, ci sarebbe qualcosa di enorme: costruire una formazione per il 2025 che possa essere davvero forte. Fortissima: ecco come potrebbe essere l’undici titolare <<<