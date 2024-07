Calciomercato Juve | Thuram e un altro colpo da paura: 78 milioni

Thuram alla Juventus: il mercato s’accende

Il calciomercato prende il volo in casa bianconera. La Juve sta accelerando su diverse questioni, quasi tutte importantissime. La squadra da mettere a disposizione di Thiago Motta il prossimo anno sta prendendo forma ed è per questa ragione che le notizie che stanno circolando in queste ore rischiano di essere particolarmente interessanti.

Tanto per iniziare c’è la questione legata a Thuram. Giuntoli ha messo il turbo e adesso è avanti a tutti per “prenotarlo” in vista della prossima stagione. Ci sono dei sondaggi anche da parte di altre squadre ma stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Juvenews.eu, le possibilità che il calciatore possa vestire la maglia Juventina il prossimo anno si fanno sempre più alte. Le prossime potrebbero essere ore decisive per la buona riuscita di un’operazione che però, in casa Juve, non sarà l’unica.

Stando a quanto viene riportato da Sportmediaset, infatti, la Juventus potrebbe affondare il colpo anche per quel che concerne un altro colpo che secondo noi sarebbe straordinariamente importante: ecco di chi stiamo parlando <<<