Mercato Juve / TuttoSport parla chiaro: così salta tutto!

Parlare di mercato della Juventus in questi giorni è relativamente semplice. I nomi in ballo, principalmente, sono due: Locatelli e Dybala. Che rappresentano l'attualità nella maniera più chiara e assoluta di tutte. Sul primo fronte, quello del giocatore del Sassuolo, gli ultimi aggiornamenti sono abbastanza noti. Lui verrebbe a piedi a Torino ma al momento, nonostante sulla cifra del cartellino ci sarebbe l'accordo, la stessa cosa non può dirsi rispetto alla formula con cui l'affare dovrebbe andare in porto.

Di fatto, secondo le indiscrezioni raccolte da Juvenews.eu, l'affare dovrebbe comunque andare in porto senza troppi patemi. Visto che ce ne sono già stati abbastanza. E Dybala? Scordatevi che tutto possa essere risolto con l'incontro delle prossime ore. Facile che occorrano ancora giorni prima di riuscire ad arrivare ad una firma e dunque alla foto di rito. Ma non è finita. Perché come potrete bene immaginare, c'è anche un altro nome di cui s'è parlato in questi giorni. Dato per fatto più o meno da tutti, ora potrebbe invece saltare <<<