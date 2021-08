Juventus – Rinnovo vicino per Dybala, questa mattina nuovo incontro

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è sempre più vicino. Oggi l'ennesimo incontro tra Cherubini e l'agente della Joya.

Dopo settimane e settimane di trattative, sembra che il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sia ormai ad un passo. Sta quindi per concludersi una delle grandi telenovele di questa estate bianconera (l'altra, quella legata a Manuel Locatelli , sembra ancora in alto mare). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa mattina l'agente del giocatore Jorge Antun e Federico Cherubini dovrebbe incontrarsi nuovamente per discutere gli ultimi dettagli del contratto. Fino a pochi mesi l'argentino sembrava ormai fuori dagli schemi, già con le valigie in mano, ma il ritorno di Massimiliano Allegri ha cambiato completamente le carte in tavola. Il nuovo allenatore della Juventus conosce molto bene il fantasista classe 1993 ed è pronto a metterlo al centro del progetto.

Il prossimo anno Dybala sarà titolare, parola di Max.Non è ancora chiaro dove giocherà la Joya, ma il suo posto in squadra è praticamente assicurato. Potrebbe giocare come attaccante centrale in 4-3-3, come trequartista nel 4-2-3-1 o come seconda punta nel 4-4-2, quel che è certo è che l'argentino proverà a tornare leader tecnico della squadra. Il talento del fantasista bianconero non è mai stato messo in dubbio, ma le prestazioni viste negli ultimi anni hanno messo in ombra le grandi sue grandi qualità. Ora per Dybala è il momento di far tornare a sognare i tifosi juventini.