Tare: “La prossima grande sorpresa della Serie A gioca nella Juve”

Igli Tare ha parlato dei talenti che calcheranno la Serie A nella prossima stagione: l'ex dirigente punterebbe su un giocatore della Juventus

Dagli studi di Sky Sport, Igli Tare ha parlato delle aspettative per la prossima Serie A. Per l’ex dirigente, tra i talenti in rampa di lancio, ce ne sarebbe uno in forza alla Juventus che potrebbe brillare più degli altri.

Tare promuove Thuram

Ecco le sue parole: “Io penso che Thuram sarà la sorpresa della prossima Serie A. E’ un centrocampista completo. Sono sorpreso che nessun’altra big abbia pensato a lui. Faccio i complimenti alla Juventus. Può diventare un punto di riferimento nella squadra di Thiago Motta. Meglio di Rabiot? Adrien ha avuto una grande carriera ma Khephren ha tantissime qualità”.