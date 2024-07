Calciomercato Juve | Dopo Rabiot, colpo di scena: “C’è l’accordo!”

Un giornalista della Rai annuncia il raggiungimento dell'accordo per il calciatore che dovrebbe arrivare alla Juventus al posto di Rabiot

La Juventus e Rabiot non continueranno il loro percorso insieme dopo questa sessione di calciomercato. Oramai è qualcosa di ufficiale, per quanto già noto. In questo senso possiamo dire in maniera molto serena, che per quanto ai bianconeri possa dispiacere quanto accaduto, i problemi saranno pari a zero. Giuntoli sapeva bene che questa poteva essere una possibilità e per questa ragione – da tempo – lavora a quello che potrebbe essere il sostituto, in maniera netta e chiara. Su cui arrivano novità abbastanza significative.

Rabiot addio alla Juventus: il calciomercato porterà altri rinforzi

Come abbiamo spesso ripetuto resta Koopmeiners il nome in cima alla lista di mercato della Juve per la sostituzione di Rabiot. In questo senso, le parole di Percassi non hanno cambiato di una virgola quella che è la strategia di Giuntoli ed è in questo senso che quanto svelato dal noto giornalista Paganini (Rai) dà un’indicazione molto chiara rispetto a ciò che potrebbe succedere da qui a breve.

Secondo quanto viene rivelato dallo stesso su X, tra la Juventus e Koopmeiners l’accordo sarebbe già stato raggiunto. Nella maniera più totale. Niente da chiarire, niente da limare. Ma c’è di più. Detto che con l’Atalanta ci sarà ancora da trattare, a fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore stesso. A quanto si apprende, infatti, il forte centrocampista della Dea starebbe spingendo in maniera importantissima per trasferirsi alla Juve. La sua sarebbe una volontà precisa di cui l’Atalanta potrebbe dover prendere atto entro qualche settimana. Quello che succederà lo staremo a vedere, intanto – comunque – la Juve si cautela anche con un altro nome a sorpresa <<<