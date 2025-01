Calciomercato Juve, annuncio bomba: "Pronta offerta ufficiale per..."

La Juventus sta lavorando su più fronti: facciamo il punto rispetto alle prossime mosse di calciomercato dei bianconeri

Juventus, pesanti novità di calciomercato

Dunque, ecco il Napoli. La Juventus sta preparando la sfida contro la capolista in un clima di grande incertezza. Dopo la vittoria sul Milan, superato con un netto 2-0, sembra essere tornato il sereno alla Continassa. Ma ecco che le nuvole sono tornate a coprire la luce. Niente acquazzoni, per carità, ma un grigio e anemico tempo nuvoloso che fa rima con l’ennesimo 0-0. Stavolta è stato il Brugge a schermare lo spuntato attacco di Thiago Motta. Il tecnico deve lavorare sodo per superare questa sterilità offensiva. Altrimenti la stagione potrebbe farsi davvero complicata. Tanto in campionato quando in Champions League dove ora, per andare avanti, andrà battuto il Benfica nell’ultima partita del girone.

Sul banco degli imputati è finito, nelle settimane precedenti all’infortunio, Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina è stato fortemente criticato per il limitato– così considerato – apporto offensivo. A ben vedere, però, il serbo ha messo a segno 7 gol finora. 12 se consideriamo tutte le competizioni. Non sono numeri da scarpa d’oro, vero, ma nemmeno pochi per una squadra che segna col contagocce. Pare proprio, andando a scavare, che dietro queste critiche si nascondano le crepe di un rapporto rotto – o quasi rotto – con l’ambiente e con i tifosi. Motivo per cui non è da escludere l’addio a fine stagione. La destinazione? Difficile a dirsi. Ma registriamo, al momento, il forte interessamento da parte del PSG. I campioni di Francia, dopo aver già soffiato Kvara al Napoli, potrebbero ancora fare spesa in Serie A. Obiettivo Dusan Vlahovic per il quale – apprendiamo da fonti vicine – sarebbero pronti a mettere sul piatto fino a 60 milioni di euro. Difronte a queste cifre la Juve potrebbe anche accettare e reinvestire su un attaccante diverso, magari più congeniale al gioco di Thiago Motta, magari Joshua Zirkzee. Manca ancora un bel po’ all’estate. Ma qualcosa inizia a muoversi. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: stanno circolando delle voci pesantissime anche rispetto ad un altro addio <<<