Calciomercato Juventus / Notizia improvvisa: “Tentativo in prestito!”

Eppur si muove. Il calciomercato della Juventus di gennaio, che finora è rimasto bloccato, potrebbe riservare alcune sorprese nel rush finale della sessione. La dirigenza sta lavorando sotto traccia e a fari spenti su diverse piste, in attesa di sbloccare una volta per tutte questo mercato invernale.

L'attendismo non deve stupire. Operare in questo momento è difficile e soprattutto non sono più permessi errori: non si può più sbagliare. Lo sa la dirigenza e lo sa bene pure Allegri, che le sue direttive le avrebbe già date su come intervenire.