Il futuro di Joao Mario sembra destinato a essere lontano da Torino. Il terzino portoghese è tornato alla Juventus dopo il prestito semestrale al Bologna, e in questi giorni si sta allenando con il resto dei compagni alla Continassa.

Mister Spalletti, in queste settimane di ritiro estivo avrà il compito di valutare tutti gli elementi della rosa a sua disposizione. Ad oggi però la sensazione è che il lusitano non rientri nei piani tattici del tecnico toscano. Inoltre, anche le esigenze finanziarie del club bianconero spingono per una cessione, utile per fare cassa e abbassare il tetto salariale.

Fiorentina interessata

Su Joao Mario da diverso tempo si registra l’interesse della Fiorentina. I Viola, vorrebbero un’alternativa valida sulle fasce e il profilo del terzino portoghese risponde esattamente alle esigenze della società toscana.

Gli uomini di mercato della Fiorentina, hanno avviato i primi contatti con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Dal canto suo, il classe 2000 avrebbe già espresso il suo gradimento per un trasferimento a Firenze.

La Juventus resta in attesa di offerte

La Vecchia Signora, resta dunque in attesa che la Fiorentina faccia passi concreti e proponga una prima offerta ufficiale. L'obiettivo di Carnevali è quello di monetizzare il più possibile dal cartellino del portoghese, evitando formule che possano penalizzare il bilancio del club. Nel frattempo, il giocatore continuerà il suo percorso di allenamenti alla Continassa, in attesa che i due club trovino la giusta quadra economica.