Arrivata alla Juventus Women nella sessione invernale di calciomercato, Annalise Rasmussen, attaccante classe 2005, si prepara a vivere una nuova avventura in Francia. È infatti ufficiale la sua cessione in prestito al Tolosa. Di seguito il comunicato del club bianconero.

Il comunicato della Juventus

“Annalise Rasmussen si trasferisce ufficialmente a titolo temporaneo al Tolosa: la giovane calciatrice giocherà, così, la stagione 2026/27 nella squadra francese. La giocatrice australiana è arrivata a Torino nel febbraio scorso dopo l’ottima esperienza in A-League Women, in cui si è messa in evidenza a suon di gol e conquistando anche riconoscimenti individuali. Classe 2005, troverà così modo di fare esperienza e di crescere in questa nuova avventura in Francia: in bocca al lupo, Annalise”.