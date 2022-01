Mercato Juve / Momblano sgancia il siluro: “Attenzione, so per certo che…”

Il tempo e i giorni passano, ma il mercato invernale della Juve ancora stenta a decollare definitivamente. Ci sono vari tira e molla, tante situazioni spinose in ballo, con Massimiliano Allegri che attende risposte e rinforzi dalla sua dirigenza entro stretto giro di posta .

In particolare, il mister chiede a gran voce un nuovo attaccante , che per lui era necessario anche prima dell'infortunio di Chiesa. Figuriamoci ora. Poi è sempre aperto anche il discorso relativo al centrocampo. Ramsey cerca sistemazione, mentre Arthur l'avrebbe già trovata (l'Arsenal) . Ma Allegri vuole la sicurezza di un sostituto pronto prima di lasciar partire il brasiliano.

E i temi di calciomercato non si esauriscono qui in casa Juventus. Anzi, ce ne sono anche altri davvero bollenti a tenere banco dalle parti della Continassa. Luca Momblano, giornalista di fede bianconera sempre molto vicino all'ambiente Juve, in queste ore ha dato una grossa e pesantissima notizia di mercato <<<