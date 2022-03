Calciomercato Juventus / Nome caldo, Sky conferma: “Colpo da 60 milioni”

Juventus a caccia di rinforzi in vista del calciomercato estivo, che si preannuncia davvero molto movimentato per il club bianconero. Federico Cherubini e gli altri uomini mercato della Juve stanno tenendo in piedi diverse piste, lavorando su più tavoli contemporaneamente.

C'è da sistemare la difesa con un nuovo centrale di grosso calibro e un terzino sinistro titolare . Per il centrocampo invece c'è l'intenzione di mettere a segno un colpo veramente grosso , anche se gli acquisti per la medina potrebbero essere anche due o addirittura tre.

Infine l'attacco, con un Dybala da sostituire e un vice-Vlahovic di esperienza da trovare sul mercato. In attesa di capire anche quali potrebbero essere gli altri addii in arrivo, che potrebbero ulteriormente modificare le strategie di calciomercato della Juventus in entrata. Ma la Vecchia Signora avrebbe già individuato alcuni obiettivi primari e di uno di questi ha parlato in queste ore anche Sky Sport <<<