Calciomercato Juventus / Questa è davvero grossa: “Cherubini pensa a…”

Come vi abbiamo già raccontato più volte, la Juventus starebbe pensando veramente in grande in vista del prossimo calciomercato estivo . C'è da riscattare un'annata che - pur potendo ancora regalare qualche gioia da qui al temine - non è stata all'altezza delle ambizioni bianconere.

Si deve puntare sicuramente più in alto, non basterà più conquistare un piazzamento tra le prime quattro. Non bisognerà più chinare la testa in Champions League, soprattutto agli ottavi di finale e contro squadre di non altissimo lignaggio. In poche parole, la Juve deve tornare al top. E per farlo, avrà anche bisogno di giocatori top.