Mercato Juve / Colpo da 40 milioni e uno scambio: intreccio pazzesco!

Calciomercato Juventus, arrivano grosse notizie: sprint bianconero per un obiettivo.

Il calciomercato, si sa, è fatto di sondaggi, idee, suggestioni trattative e proposte, ma anche di intrighi e possibili colpi di scena . E in questa sede vi parliamo proprio di un particolare scenario di mercato che potrebbe materializzarsi nei prossimi mesi in casa Juve . Ma andiamo con ordine.

Sappiamo che, tra le tante necessità dei bianconeri per la prossima stagione, c'è anche quella di intervenire in maniera importante in difesa. Sia al centro, sia soprattutto sulla corsia sinistra. Il perché è abbastanza chiaro ed è sotto gli occhi di tutti.