Nelle ultime ore, è tornato di moda il nome di Joshua Zirkzee quale possibile colpo in attacco per la Juventus. Un’operazione che come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, prenderebbe quota solamente nel caso la trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani non vada in porto.

Allo stato attuale, il centravanti francese rimane sempre il favorito dalla dirigenza bianconera e da Luciano Spalletti. Le alte richieste del club parigino starebbero però rallentando l’affare. Per tale motivo, gli uomini di mercato della Vecchia Signora, non vogliono farsi trovare impreparati e continuano a monitorare diversi profili.

Moretto fa chiarezza su Zirkzee

Nel consueto appuntamento con il focus di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa chiarezza sulla posizione di Joshua Zirkzee. Qui sotto le sue parole:

“Ad oggi la Juventus è concentrata assolutamente sul portiere e sull'attaccante, ma per l'attaccante il nome che si continua a fare è quello di Kolo Muani, quindi non ci sono altre soluzioni. La verità è che Zirkzee accostarlo alla Juve oggi è un po' un azzardo accosterei più ad altri club, però vediamo. Vediamo innanzitutto se Zirkzee aprirà all'addio allo United, perché non è ancora deciso questo, quindi capiremo nelle prossime settimane come si svilupperà il tutto. Ad oggi, ripeto, Juve -Zirkzee è una pista fredda".