In casa Juventus spunta un nuovo nome quale possibile rinforzo per il centrocampo bianconero. Parliamo di Franco Mastantuono, (nome che vi avevamo già segnalato nei scorsi mesi), classe 2007 attualmente di proprietà del Real Madrid.

Il giocatore argentino, dopo una stagione difficile, in cui ha trovato spazio e non è riuscito ad imprimersi, sarebbe stato messo infatti sul mercato dal club madrileno. Il nuovo allenatore dei Blancos, José Mourinho non sembra considerare il profilo del giocatore adatto al suo sistema di gioco, escludendolo così definitivamente dai piani tattici.

Una notizia che inevitabilmente ha allertato i principali club europei, pronti a fiutare il grande colpo di mercato.

La posizione della Juventus

La Juventus non vuole restare a guardare e dinanzi a questo scenario, la dirigenza bianconera si starebbe muovendo per chiedere informazioni e avviare i primi contatti con gli agenti del sudamericano.

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora, sono consci del fatto che Franco Mastantuono sarebbe l’acquisto ideale da regalare a Luciano Spalletti, e per tale motivo stanno studiando con estrema attenzione le basi di un’eventuale trattativa. Ad oggi, l’obiettivo è capire i costi e la fattibilità dell’operazione, dopodiché potrebbero esserci i primi contatti con la società spagnola.

La concorrenza della Fiorentina

Come detto in precedenza, la notizia dell’esclusione del classe 2007 dai piani tecnici di Mourinho, ha scaturito l’interesse di diversi top club europei. Inoltre, va segnalato un forte inserimento anche della Fiorentina, che nelle ultime ore starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di portare il giovane talento alla corte di Fabio Grosso. I Viola sono pronti a garantirgli una ruolo centrale nel progetto tecnico ,offrendo così rassicurazioni per convincerlo ad accettare il rapido trasferimento in Toscana.

La Juventus è quindi avvisata: se vorrà anticipare la concorrenza della Fiorentina e degli altri club, dovrà agire in anticipo e presentare nel minor tempo possibile un’offerta economica adeguata alle richieste economiche del Real Madrid.