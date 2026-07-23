La Juventus è vicina alla prima cessione in questa finestra estiva di calciomercato. Stando infatti a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lois Openda si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lione. Il club francese, nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza bianconera arrivando così a trovare la giusta quadra economica.

Una stagione al di sotto delle aspettative

L'avventura bianconera di Openda non ha rispettato le aspettative riposte su di lui. Il centravanti belga, arrivato la scorsa estate dal Lipsia con tutte le prerogative di un grande colpo ha chiuso l’annata con numeri davvero deludenti: appena 2 reti in 33 presenze, trovando pochissimo spazio e senza mai riuscire a conquistare la piena fiducia di Luciano Spalletti.

L'Olympique Lione crede invece di poter rilanciare il classe 2000, Paulo Fonseca considera il classe 2000 un profilo ideale per il proprio sistema di gioco e ha chiesto alla dirigenza francese di accelerare la trattativa in vista degli impegni nei playoff di Champions League.

Il belga si trasferirà in prestito

L’attaccante belga si trasferirà in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club transalpino. La trattativa inoltre dovrebbe prevedere una partecipazione parziale dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio, fissato a 4 milioni di euro netti all’anno.

Tuttavia, l’affare non verrà formalizzato prima della prossima settimana. La partenza di Openda verrà infatti rimandata a dopo l’amichevole di sabato, quando la Juventus affronterà lo Standard Liegi.