Calciomercato Juventus / Si pensa a due nomi clamorosi per il 2022!

In questa sessione di mercato, la Juventus non ha fatto grandissime cose. Sono settimane che si parla solo ed esclusivamente di due cose. Del colpo legato a Locatelli e del rinnovo di Dybala. Per carità, due cose importanti. Ma niente di che, considerando quello che forse si sarebbe dovuto fare. Va detto che ques'annata - PSG a parte - è stata complicata per qualsiasi club al mondo e la Juventus ovviamente non fa eccezione. Detto questo, comunque, cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni rispetto a quelli che potrebbero essere i piani della Juve in vista dell'anno prossimo. La dirigenza, a quanto si apprende, starebbe pianificando già le prossime mosse e in questo senso i nomi di cui si parla sono abbastanza grossi e interessanti <<<