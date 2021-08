Mercato Juve / Allegri fa sognare: ecco chi avrebbe messo sulla lista

Aver preso Max Allegri non basterà alla Juventus per tornare dove vuole: in cima al mondo. Per farlo servirà tanto tempo, pazienza e dei calciatori che possano essere in grado di fare la differenza. In questo senso, oggi abbiamo deciso di mostrarvi quella che sarebbe la lista dei sogni di Allegri. Sogni, che potrebbe realizzare magari già dall'anno prossimo, quando il calciomercato sarà sicuramente diverso da quello che stiamo vivendo attualmente.