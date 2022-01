Mercato Juve / Soldi più un giocatore: “Cherubini ci sta pensando!”

1 di 2

Mercato Juve, nuovo maxi affare: i bianconeri ci pensano.

Come ben sappiamo, le ultime sessioni di calciomercato sono state decisamente complicate per quasi ogni club. Fatta eccezione solo per un pugno di top club europei molto ricchi, tutti gli altri si sono scontrati con la dura realtà dei fatti e con la crisi economica, che ha ridimensionato il raggio d'azione delle società.

La Juve, purtroppo, non fa parte delle eccezioni alla regola: il mercato bianconero è stato difficile e continuerà ad esserlo. Per questo i bianconeri hanno più volte optato per prestiti con pagamenti dilazionati e scambi, formule favorevoli per continuare comunque a muoversi sul mercato.

Con ogni probabilità, la Juventus proseguirà su questa strada. Tra le tante voci di calciomercato dunque, bisogna fare molta attenzione anche a quelle che parlano proprio di questa tipologia di affari. In particolare, stando alle ultime notizie, la Juve starebbe ragionando concretamente su un maxi affare che potrebbe andare in porto già in questa sessione di mercato invernale <<<