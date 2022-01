Mercato Juve / Borsino aggiornato, novità su 10 nomi: “Al primo posto…”

Continuano a circolare davvero tanti nomi in orbita bianconera. E non potrebbe essere altrimenti, perché effettivamente la Juve vuole muoversi durante questo mercato di gennaio . Voci e indiscrezioni si rincorrono, con la lista della spesa di Cherubini che si riempie sempre di più di obiettivi e suggestioni importanti.

La priorità (oltre alle cessioni, che serviranno per sbloccare il calciomercato in entrata della Juventus) è un rinforzo per il reparto avanzato. Soprattutto dopo il grave infortunio di Federico Chiesa.