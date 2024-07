Calciomercato Juve | Colpo dalla Lazio! Nome totalmente nuovo

La Juventus starebbe valutando un colpo a sorpresa dalla Lazio: ecco le ultime indiscrezioni di mercato che abbiamo raccolto

La Juventus valuta un colpo a sorpresa

Giuntoli deve risolvere il prima possibile diverse questioni legate al calciomercato della Juventus. C’è da vendere, certo. Ma anche da comprare. Ed è per questo motivo che l’ideale sarebbe mandare le due cose “a braccetto”. Ragione per cui da qui al prossimo futuro di cose ne accadranno parecchie e tutte racconteranno quello che vi stiamo dicendo da giorni: la Juve del prossimo anno non avrà niente a che vedere con quella delle ultime stagioni. E sarà molto molto più forte. In questo senso, in queste ore, stiamo raccogliendo delle indiscrezioni a dir poco pesanti rispetto ad un colpo che sarebbe assolutamente a sorpresa.

Secondo le ultime novità che ci sono arrivate in redazione dalla nostra squadra mercato, è confermata la volontà della Juventus di non contare più su Chiesa. Con cui non c’è un accordo per il prolungamento del contratto e che dunque, resterebbe alla Juve con il rischio di dire addio a zero euro il prossimo anno. Qualcosa che per Giuntoli non esiste. In alcun modo. Ecco il motivo per cui il giocatore è stato messo “tecnicamente” sul mercato e perché si sta già valutando un sostituto, che sarebbe una grossa novità.

Se la Juventus dovesse riuscire – come crediamo – a piazzare Chiesa, il colpo scelto per sostituirlo sarebbe rappresentato da Mattia Zaccagni. Avete capito bene. L’eroe della Nazionale e punto fermo della Lazio, sarebbe finito ora nel mirino di Giuntoli che dunque, si starebbe già preparando il terreno per un assalto. Improvviso. Pesante. Capace di convincere Claudio Lotito. Ad oggi siamo alle prime chiacchiere, non c’è niente di ufficiale. Ma il piano nella mente del dirigente Juventino sarebbe chiaro, chiarissimo. Via Chiesa, dentro Zaccagni. E in tal senso, la formazione che potrebbe uscire fuori il prossimo anno sarebbe clamorosamente forte: eccola <<<