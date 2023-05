Mercato Juve | Booom! Dicono che Giuntoli ha già deciso il primo colpo

Giuntoli sempre più vicino alla Juventus. Oggi ne parlano tutti, su Juvenews lo scriviamo da qualche giorno. La sua esperienza al Napoli è praticamente terminata e per questo motivo adesso è alla ricerca di nuove esperienze, di nuovi stimoli. Alla Juve c'è bisogno di uno come lui. Capace di dare una scossa, di lavorare per fare la rivoluzione. Allegri lo stima così come mezza Serie A ci aveva messo gli occhi addosso. Di fatto, salvo colpi di scena dalla Premier League, la Juventus avrà la meglio. Ed è anche per questo motivo che in queste ore stanno girando quelle che potrebbero essere le sue prime mosse.