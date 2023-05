Juve, nervi tesi tra Allegri e Pogba: “Non può perdere certi palloni”

Nervi tesi tra Allegri e Pogba nel finale di partita del match tra Atalanta e Juve: le parole del centrocampista francese e dell'allenatore

redazionejuvenews

È stata una "stagione maledetta" per Paul Pogba, parola di Massimiliano Allegri. Il centrocampista sarebbe dovuto essere l'uomo in più della Juve, giocatore di qualità in grado di alzare il livello del centrocampo e la velocità di manovra. Il Polpo avrebbe dovuto garantire gol e assist, un supporto extra per un attacco troppo spesso in difficoltà. Condizionali su condizionali, perchè la realtà dei fatti ha visto invece il francese quasi sempre ai box per infortunio.

Ora l'ex United sembra essere tornato finalmente in forma e nelle ultime partite sta cominciando a subentrare in campo con regolarità. Contro l'Atalanta, però, la prestazione del francese non ha convinto Allegri. Come riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico bianconero ha ripreso più volte Pogba, che a sua volta ha risposto dicendo: "Mister, stia calmo".

Episodi di nervosismo, quindi, spiegati dallo stesso Allegri in conferenza stampa al termine della partita: "Pogba con le caratteristiche che ha non può perdere certi palloni. Poi io mi arrabbio e lui mi dice di stare calmo, ma c'è solo da non perdere quei palloni". Alla base delle discussioni tra allenatore e giocatore ci sarebbero quindi alcuni errori di natura tecnica. Ora la palla passa a Pogba: riuscirà a convincere in questo finale di stagione?