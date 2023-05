Mercato Juve | Addio Vlahovic, bomba Milinkovic, follia nerazzurra: la raffica

L'estate si avvicina a grandi falcate e - in attesa di scoprire come si concluderà questa intricata e difficoltosa stagione bianconera - i vertici della Juve provano a guardare già avanti e a preparare le prossime mosse di mercato. Di carne al fuoco, in effetti, ce ne sarà davvero tanta e muoversi per tempo diventa fondamentale.