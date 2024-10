Calciomercato Juventus | E' fatta! Di Marzio annuncia che...

Nuovi aggiornamenti di calcomercato legati alla Juventus e a quello che potrebbe avvenire da qui a brevissimo

Juventus, calciomercato in movimento: parla Di Marzio

La sconfitta contro lo Stoccarda fa male. In casa Juventus ci si lecca le ferite dopo una partita da cui tutti si aspettavano decisamente molto di più. Ecco il motivo per cui anche lo stesso Thiago Motta è stato messo in discussione, non tanto per il suo futuro alla Juventus (ci mancherebbe) quanto per la ragione che fa porre a tutti la stessa domanda: quanto ci vorrà perché si possano apprezzare limpidamente i frutti del suo lavoro? E’ ovvio che la rifondazione è stata importante e significativa come allo stesso modo è fondamentale sottolineare che le possibilità di nuovi scossoni siano alle porte. E noi qualche novità in questo senso l’abbiamo sicuramente raccolta.

La Juventus del prossimo anno sarà ancora diversa rispetto a quella che stiamo vedendo in questa stagione. Molto è stato fatto in sede di calciomercato ma molto ancora dovrà esser fatto. Ecco perché fanno piuttosto rumore le ultime indiscrezioni che stanno circolando e che raccontano di come Giuntoli sia abbastanza convinto di voler pianificare al meglio le prossime mosse e tra queste ce ne sarebbe una particolarmente grossa svelata da Gianluca Di Marzio.

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione e su Sky Sport ha annunciato e confermato in maniera significativa quella che sarebbe una netta volontà da parte del club bianconero di affondare il colpo su Conceicao. Di Marzio svela infatti che la Juventus davvero vorrebbe chiudere in maniera definitiva il passaggio del ragazzo in bianconero. Il tutto, sulla base di 30-33 milioni di euro da versare nelle casse del Porto. L’affare, salvo colpi di scena, dovrebbe andare a buon fine senza grossi intoppi. Ragione per cui salvo colpi di scena, Conceicao da qui al prossimo futuro, vestirà la maglia bianconera. Ma le novità legate al calciomercato non sono finite qui. All’interno della nostra raffica vi abbiamo svelato quella che sarebbe la prossima mossa della Juve rispetto ai colpi in entrata: “Arriva subito” <<<