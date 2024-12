Juventus, Danilo non rientra più nei piani del club

Come riportato da Fabrizio Romano, la Juventus vorrebbe separarsi da Danilo già nel calciomercato di gennaio.

La storia d’amore tra Danilo e la Juventus sembra destinata a terminare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il calciatore brasiliano sarebbe oramai fuori dai piani della Vecchia Signora. Ecco le parole del giornalista su X: “Esclusiva. La Juventus ha comunicato a Danilo che è sul mercato. Il club ha fatto sapere in via ufficiale al difensore brasiliano la decisione. L’attuale capitano della rosa (1991) ha disputato oltre 200 partite ufficiali in bianconero”.

Le parole del difensore

L’ex Manchester City aveva rilasciato delle dichiarazioni qualche settimana fa, smentendo qualsiasi possibilità di addio: “In estate mi avevano piazzato in tante squadre, in tanti club. Ma io non ho mai detto nulla né sono mai andato dalla Juve per dire che volevo andare via. Il mio legame con la Juventus va oltre il giocare di più o di meno, mi metto a disposizione e in discussione sempre. So che alcune prestazioni sono state altalenanti e sotto il mio livello. Ho un contratto fino a giugno e voglio restarci fino alla fine, non ho mai visto un capitano lasciare la sua squadra a metà stagione e non sarò certo io il primo a farlo”. Ora la situazione sembra cambiato, con il brasiliano pronto a diventare una pedina importante nel calciomercato di gennaio, con Milan e Napoli alla finestra.