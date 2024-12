Marianella: “Scambio Danilo-Raspadori? Ci guadagna la Juventus”

Massimo Marianella ha parlato dell'eventuale scambio tra Giacomo Raspadori e Danilo: per il giornalista, la Juventus ci guadagnerebbe

Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella si è espresso sul valore di un ipotetico scambio tra Juventus e Napoli che coinvolgerebbe i calciatori Danilo e Giacomo Raspadori. Ecco cosa ha detto: “Lo faccio se sono la Juve, ci guadagna nettamente la Juventus, ma clamorosamente, al di là del conguaglio. Apro una parentesi: le squadre in questo momento devono decidere cosa fare, se prendere un giocatore per il momento e poi scegliere un giocatore per l’estate, o se invece fare subito l’investimento. Ecco, la scelta della Juventus mi sembra quella di farlo subito, perché Antonio Silva è un giocatore molto forte, è un prospetto anche per il futuro, però se lo prendono – mi sembra che la volontà delle due parti ci sia – è un investimento per il presente e per il futuro”.

Marianella: “La Juventus si sta muovendo benissimo”

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: “Così come Hancko, che a me piace tantissimo: può giocare sull’esterno, può fare il terzo a sinistra, può fare il secondo centrale. La Juventus si sta muovendo benissimo e fa capire che lo vuole fare per il campionato in corso ma anche già mettere le basi per il futuro. Tra Raspadori e Danilo mi sembra non ci sia corsa francamente”.