Calciomercato Juventus | Colpo clamoroso dal Napoli: “Possibile!”

La Juve starebbe facendo delle valutazioni importanti per un possibile colpo che arriverebbe da Napoli verso Torino

La Juventus vuole rinforzare la rosa. Ancora. E’ un concetto molto chiaro anche anche su Juvenews.eu abbiamo espresso molto spesso, in tema di calciomercato. I bianconeri sembrano assolutamente volenterosi nel voler ambire al massimo possibile e questo è anche il messaggio che Giuntoli ha lasciato intendere facendo diverse operazioni di mercato, tutte molto interessanti.

In queste ore si sta dibattendo molto rispetto alla possibilità di vedere in bianconero un nuovo colpo lì davanti, qualcuno che possa – dunque – fare da spalla a Dusan Vlahovic, come riserva. I nomi che stanno circolando sono diversi e tra tutti, ce n’è uno che sta facendo discutere e che ci porta a Retegui, del Genoa. Ma tra le varie opzioni che circolano, ce n’è una uscita in questi ultimi minuti che pure sta facendo parlare, considerando che sarebbe un nome proveniente da Napoli.

Stando a quanto viene riferito da Sportmediaset, infatti, la Juventus vorrebbe valutare il nome che porta a Simeone. Fuori dai progetti di Antonio Conte, il giocatore andrebbe volentieri altrove. La Lazio si era informata ma la Juventus potrebbe superare tutti. Si tratterebbe di un nome su cui scommettere ma non troppo. I bianconeri potrebbero infatti provare a prenderlo a cifre non troppo elevate. Anche se, sotto sotto, pare che più di qualcuno in casa Juventina creda nelle potenzialità del ragazzo. Per ora siamo alle chiacchiere, vi terremo comunque aggiornati. In tutto questo, in tema Juve, Criscitiello ha lanciato l’allarme rosso <<<