Criscitiello: “La Juve ha perso il suo miglior centrocampista”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “La Juventus ci ha provato ma perde il calciatore più forte dell’ultima stagione bianconera. Certamente non si può pregare nessuno a restare e neanche è bello fare aste con le mamme dei calciatori che come unica fortuna hanno quella di aver fatto nascere un bambino bravo a giocare a calcio. Sta di fatto che la Juve perde Rabiot, un pezzo importante del centrocampo bianconero che sarebbe stato perfetto anche nello scacchiere di Thiago Motta; ancor di più che in quello di Allegri. Rabiot, però, aveva in testa altro. Soldi, carriera e un altro campionato. Sogna il Real di Mbappè ma forse dovrà “accontentarsi” dell’amata Premier. La serie A inizia a star stretta ai grandi nomi, questo accade già da un pò”.