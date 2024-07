Calciomercato Juventus, colpo in attacco a sorpresa: Sky fa il nome di…

Sky Sport fa il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe avvenire in attacco, in casa Juve. Le ultime di calciomercato

Altro che chiacchiere, la Juventus accelera e in sede di calciomercato prova a chiudere diverse operazioni in contemporanea. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni: la possibilità di un addio di Chiesa è sempre più concreta e la verità in tal senso, riguarda anche il fatto per cui da qui a qualche giorno accadranno delle cose importante anche in entrata. Giuntoli vuole dare a Thiago Motta un vice-Vlahovic che sia degno di questo nome e per questo i nomi in ballo continuano ad essere tanti. Ma dalle ultime indiscrezioni che risultano, comunque, la Juventus avrebbe messo anche in conto la possibilità di prendere più di un nuovo attaccante. Ed da qui, nasce l’ultima idea.

News Juventus: ecco le ultimissime di mercato

Secondo quanto viene riferito da Sky Sport, infatti, la Juventus starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di provare a pescare il Jolly nelle ultime ore di mercato. Stiamo parlando di Berardi, che attualmente è in B con il Sassuolo e che potrebbe rappresentare una grossa occasione di fine mercato. Solo qualche mese fa costava 30 milioni di euro, oggi potrebbe essere preso per un terzo dei soldi. E’ una voce, quella riportata da una fonte autorevole come Sky Sport, che bisogna tenere d’occhio. Non tanto da qui a breve, quanto nell’ultima settimana di calciomercato. Che potrebbe essere bollente per la Juventus e per pochi altri club con capacità di spesa. E proprio in chiave mercato, occhi bene aperti: ecco la formazione da sogno che i bianconeri vorrebbero costruire per il prossimo anno <<<