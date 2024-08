Juventus, booom! Non solo Chiesa: 50 milioni di euro per… | Calciomercato

Federico Chiesa è al centro delle voci riguardanti il calciomercato della Juventus: ma non è certamente l'unica questione da risolvere

In casa Juventus – se si parla di calciomercato – al centro di qualsiasi voce in questo momento c’è Federico Chiesa. Il suo addio è praticamente scritto, anche perché Thiago Motta è stato tremendamente chiaro nel parlare di quello che è il suo piano per la squadra bianconera. Con il Nazionale Azzurro che non è al centro del progetto. Da qui, le tante voci. Una delle ultime ha parlato addirittura della possibilità di uno scambio con l’Inter per Frattesi: fantasia. Noi ve lo abbiamo detto già questa mattina: se l’Inter vuole Chiesa, deve mettere solo i soldi sul tavolo. E non è escluso che non lo faccia. Di fatto, Giuntoli, ha anche altro a cui pensare. In queste ore infatti sta circolando sul web una notizia targata Panorama che da una parte fa preoccupare e dall’altra, invece, può rappresentare una vera e propria opportunità.

Calciomercato, Juventus all’opera: non solo Chiesa

Secondo quanto viene riportato, infatti, Giuntoli si trova in una situazione molto complessa rispetto al discorso legato alle uscite. Alle cessioni. Attualmente ci sono 11 giocatori che non fanno più parte del progetto bianconero e che pesano ben 50 milioni di euro lordi sulle casse del club. Con i loro stipendi. Si va dai 12 milioni di euro lordi di Szczesny ai 9,2 lordi di Chiesa. Passando – nel mezzo – a Thiago Djalò che di milioni lordi ne pesa 4,6. Possiamo serenamente dire che questa situazione è un problema. Ma anche un’opportunità. Se Giuntoli – come crediamo – riuscisse a fare spazio molto probabilmente si aprirebbero degli spiragli ancor più interessanti per quel che concerne il mercato in entrata. Staremo a vedere. Nello specifico, comunque, Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di particolarmente grosso per il prossimo anno <<<