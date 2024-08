Calciomercato Juve | Abbiamo novità pesanti su Chiesa e Koopmeiners

Tra tutti gli aggiornamenti di mercato relativi alla Juventus, se ne sono un paio molto grossi rispetto a Chiesa e Koopmeiners

Juventus con i motori accesi ed il pedale dell’acceleratore premuto verso il basso. Il calciomercato bianconero non ha ancora spiccato il volo in maniera definitiva ma Giuntoli sta lavorando perché le cose possano andare in quella precisa direzione. Ecco il motivo per cui oggi vogliamo darvi degli aggiornamenti significativi rispetto a ciò che potrebbe succedere su due nomi che stanno tenendo banco e su cui non si può fare a meno di parlare: Chiesa e Koopmeiners.

Da Koopmeiners a Chiesa: le news in casa Juve

Iniziamo da Federico. Il giocatore in queste ore ha fatto un post sui social con i colori della Juventus. Ma non ci sono possibilità che possa restare a Torino. Motta lo ha detto molto chiaramente: è sul mercato. E allora, le opzioni sono diverse. Alcune delle quali anche abbastanza clamorose. C’è quella che porta ad uno scambio con la Roma (El-Sharaawy più un conguaglio economico) e quella che parla di un’offerta al ribasso dell’Inter prima della fine del mercato. Tutto, mentre la Juventus avrebbe provato – senza esito positivo – ad offrire il suo cartellino al Barcellona. Insomma: le mosse in tal senso possono essere parecchie ma l’unica certezza che ci sentiamo di avere, riguarda il fatto che il prossimo anno Chiesa vestirà un’altra maglia. Novità altrettanto pesanti, però, ci sono anche rispetto a Koopmeiners.

Dalla mezzanotte di ieri, stanno circolando voci senza senso che ci dicono di come la Juventus potrebbe aver perso terreno rispetto alla possibilità di portare a casa il giocatore. Niente di tutto questo corrisponde alla realtà. Anzi. Da quanto ci risulta, Giuntoli sarebbe pronto a tornare alla carica con un’offerta ancor più alta di quella che avrebbe già presentato alla Dea nei giorni passati. L’Atalanta chiede 60 milioni di euro per mollare il cartellino del giocatore e Giuntoli potrebbe sfondare quota 50. Al momento è tutto in ballo ma da quel che sappiamo noi, Koopmeiners si avvicina a grandi falcate alla Vecchia Signora. Ma se dovesse saltare, clamorosamente, ecco chi arriverebbe al suo posto <<<