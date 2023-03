Calciomercato, un campione della Premier League vuole venire alla Juve!

Non si ferma più la Juventus. Da un lato la cavalcata in Europa, dall’altro una rimonta in cui pochi credevano in Serie A. In attesa di scoprire il verdetto sulla penalizzazione, la squadra bianconera si è riportata a soli 7 punti dalla zona Champions, dimezzando il distacco dovuto alla penalizzazione. Un ritmo martellante quello della squadra di Allegri, che ieri sera ha conquistato il derby d’Italia battendo di misura i nerazzurri di Inzaghi e andando verso la sosta nel migliore dei modi. Ma non finisce qui.